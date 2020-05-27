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Чубайс ответил на сравнение себя с волшебником и Петросяном

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что он «не потянет» на волшебника, а также не дотянется до уровня юмориста Евгения Петросяна. Соответствующее заявление Чубайс сделал на полях форума «Иннопром онлайн», передает корреспондент РБК.

Модератор онлайн-дискуссии поинтересовался у Чубайса, нет ли у него ощущения, что призыв слезть с нефтяной иглы является репризой Евгения Петросяна, а не риторикой высокого чиновника. Кроме того, модератор заявил, что, зная его биографию, многие люди считают главу «Роснано» «волшебником».

«На волшебника я точно не потяну и до уровня Петросяна точно не дотянусь, но раз вы спрашиваете, попробую ответить. Есть образ какой-то, который для публичного высказывания применятся, но здесь сегодня такой уникальный состав участников, что как-то хочется не публицистику, а наоборот, содержательный разговор», — ответил Чубайс.

На прошлой неделе Чубайс в интервью Forbes, комментируя падение цен на нефтяном рынке в марте текущего года, заявил, что России следует принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути».

«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — говорил Чубайс.

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Глава «Роснано» также утверждал, что цены на нефть не поднимутся выше $40 за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне $42,4 за баррель российской нефти Urals.

Теги: Анатолий Чубайс, «Иннопром»
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