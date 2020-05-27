«Техмаш» назвал дату начала поставок в армию новейших ракет «Бронебойщик»

Александр Кочкин (Фото: tecmash.ru)

С 2021 года начнутся серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российские вооруженные силы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в управление холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александра Кочкина.

«В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение», — сказал Кочкин. Директор уточнил, что для производства ракет все готово. За собственный счет «Техмаш» также изготовил партию ракет для опытно-войсковой эксплуатации.

В 2018 году гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что новые ракеты установят на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. «Бронебойщик» имеет тот же калибр и конфигурацию, что и семейство неуправляемых авиационных ракет С-8, однако, по словам Лепина, превосходит их по боевым возможностям в пять-шесть раз.

Гендиректор указал, что особым свойством ракеты является способность разрушаться в зависимости от установленных настроек. «Бронебойщик» может взорваться перед преградой, при попадании в нее или за препятствием. При этом ракету можно запрограммировать так, что она пробьет преграду, не разрушившись.