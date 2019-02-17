В «Техмаше» заявили о пройденных ракетой «Бронебойщик» испытаниях

Гендиректор «Техмаша» (входит в «Ростех») ​Владимир Лепин рассказал «РИА Новости», что концерн прорабатывает с Минобороны вопрос о начале серийных поставок ракет С-80ФП «Бронебойщик».

«На данный момент отрабатываются варианты ее боевого применения с различных носителей, а также прорабатывается с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок данных ракет», — сказал он.

Лепин отметил, что государственные испытания ракеты завершились в 2018 году. В конце сентября прошлого года замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин сообщал, что концерн практически завершил испытания ракеты и идет оформление документов.

Кочкин отмечал, что если решение в отношении «Бронебойщика» будет положительным, то ракеты поступят в​ опытно-войсковую эксплуатацию в 2019 году. В апреле 2018 года Лепин заявлял, что если ракеты примут на вооружение, то их установят на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.