Появилось видео пуска новых ракет С-80ФП «Бронебойщик»

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в YouTube видео пуска новых авиационных ракет класса «воздух — земля» С-80ФП «Бронебойщик».

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

Пуски проводились с транспортно-боевого вертолета Ми-35М, который атаковал цели неуправляемыми авиационными и управляемыми противотанковыми ракетами. Также Ми-35М обстрелял цели двуствольными авиапушками.

По словам гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, новые ракеты установят на штурмовики Су-2 и вертолеты Ми-8. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Они должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом «Бронебойщик» имеет тот же калибр — 80 мм и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз», — подчеркнул Лепин.

По его словам, особенностью ракеты является то, что она может взрываться как перед преградой, так при ударе в нее и за ней, в зависимости от настроек взрывателя. При этом ракета пробьет преграду, не разрушившись. Ракеты С-8 начали производиться в Советском Союзе с 1970-х годов, сейчас серийное производство ракет находится на заводе «Сельмаш» в Кирове.