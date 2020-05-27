Минсельхоз не увидел необходимости привлекать мигрантов на полевые работы

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Российские аграрии полностью обеспечены рабочей силой для проведения сезонных полевых работ, и привлекать мигрантов на эти работы следует только после изменения эпидемиологической обстановки в России. Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Минсельхоза.

Посевная кампания проходит в штатном режиме, уточнили в министерстве: по информации региональных органов управления АПК, сельхозорганизации полностью обеспечены необходимыми кадрами. По ранее названным оценкам, для проведения сезонных работ в 2020 году российскому АПК требуется дополнительно около 23 тыс. человек. Еще в апреле Минсельхоз предложил привлечь к уборке урожая студентов аграрных вузов, некоторых заключенных при условии их надлежащей охраны, а также тех, кто лишился работы в других отраслях.

Отечественный агропромышленный комплекс может обеспечить занятость тысяч людей по всей стране, уверены в Минсельхозе. В министерстве отмечают, что в текущих условиях АПК становится все более привлекательным для работы и сейчас наблюдается тенденция «по перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики». В сезон сельхозпредприятия готовы предложить конкурентоспособную заработную плату и предоставить не только работу в поле, но и возможность развития профессиональных навыков квалифицированным специалистам в области ИТ, инженерам, механизаторам, наладчикам оборудования, добавляют в министерстве.

В то же время в Минсельхозе подчеркнули, что, как только эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, ведомство инициирует дело о привлечении иностранцев к работе в сельском хозяйстве.