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Минсельхоз не увидел необходимости привлекать мигрантов на полевые работы

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российские аграрии полностью обеспечены рабочей силой для проведения сезонных полевых работ, и привлекать мигрантов на эти работы следует только после изменения эпидемиологической обстановки в России. Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Минсельхоза.

Посевная кампания проходит в штатном режиме, уточнили в министерстве: по информации региональных органов управления АПК, сельхозорганизации полностью обеспечены необходимыми кадрами. По ранее названным оценкам, для проведения сезонных работ в 2020 году российскому АПК требуется дополнительно около 23 тыс. человек. Еще в апреле Минсельхоз предложил привлечь к уборке урожая студентов аграрных вузов, некоторых заключенных при условии их надлежащей охраны, а также тех, кто лишился работы в других отраслях.

Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях
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Фото: Cecilia Fabiano / Global Look Press

Отечественный агропромышленный комплекс может обеспечить занятость тысяч людей по всей стране, уверены в Минсельхозе. В министерстве отмечают, что в текущих условиях АПК становится все более привлекательным для работы и сейчас наблюдается тенденция «по перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики». В сезон сельхозпредприятия готовы предложить конкурентоспособную заработную плату и предоставить не только работу в поле, но и возможность развития профессиональных навыков квалифицированным специалистам в области ИТ, инженерам, механизаторам, наладчикам оборудования, добавляют в министерстве.

В то же время в Минсельхозе подчеркнули, что, как только эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, ведомство инициирует дело о привлечении иностранцев к работе в сельском хозяйстве.

Накануне эксперты РАНХиГС предупредили, что российским властям необходимо принять серию мер, чтобы избежать дефицита сезонных работников, которые не могут приехать в Россию из-за введенных в связи с пандемией ограничений на въезд. По экспертным оценкам, в российском сельском хозяйстве занято до 500 тыс. мигрантов, в основном из стран бывшего СССР, а также Китая, Вьетнама и Кореи. В РАНХиГС предложили точечно привлечь иностранцев для сезонных работ в российских хозяйствах: аграрии могли бы на специальной онлайн-платформе размещать информацию о том, какие работники и в каком количестве им нужны, а российское правительство могло бы рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить авиаперевозку таких сезонных мигрантов.

Теги: Минсельхоз, АПК, рабочие мигранты
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