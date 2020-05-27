WSJ узнала о планах Boeing отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск

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Американская корпорация Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в добровольный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей профсоюзов.

О таком решение Boeing планирует объявить 29 мая, пишет газета. По данным представителей профсоюзов, сотрудников решили отправить в отпуск за свой счет из-за сокращения авиаперевозок в связи с ограничениями по коронавирусу.

В прошлом месяце корпорация уже сообщила о намерении отправить в неоплачиваемый отпуск 230 сотрудников подразделения в австралийском Мельбурне, отмечает WSJ.

Также в апреле в руководстве компании говорили, что в течение текущего года Boeing собирается уволить около 10% сотрудников из-за сокращения производства лайнеров, пишет газета.

Ранее о сокращениях сотрудников из-за пандемии сообщили многие международные авиакомпании. Так, британский перевозчик Virgin Atlantic сообщил о намерении сократить треть своих сотрудников, или 3150 человек. Кроме того, в компании уменьшат авиапарк — с 43 самолетов до 36.

До 3 тыс. сотрудников в связи с кризисом в авиации решили сократить также в авиакомпании-лоукостере Ryanair. Согласно данным перевозчика, в первом квартале текущего финансового года (апрель—июнь 2020) Ryanair сможет выполнить менее 1% от обычного числа полетов.