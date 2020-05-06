Авиакомпания Virgin Atlantic сократит более 3 тыс. сотрудников

Британская авиакомпания Virgin Atlantic сократит треть своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

Сокращению подвергнутся 3150 человек. Авиапарк компании будет сокращен с 43 самолетов до 36.

Помимо этого, авиакомпания прекратит выполнять рейсы из лондонского аэропорта Гатвик и сконцентрируется на осуществлении рейсов из аэропорта Хитроу.

Как отметил генеральный директор Virgin Atlantic Шай Вейсс, за 36 лет существования авиакомпания ни разу не испытывала столь негативного влияния, как от пандемии коронавируса.

В середине апреля газета Financial Time сообщила о готовности британского миллиардера Ричарда Брэнсона, контролирующего 51% Virgin Atlantic, заложить принадлежащие ему остров Неккер в Карибском море и семейный дом, чтобы получить банковские кредиты для спасения авиакомпании в условиях пандемии коронавируса. Тогда бизнесмен заявил о том, что конгломерат запросил пакет коммерческих кредитов и государственных гарантий на сумму £500 млн, чтобы оплатить постоянные расходы и создать финансовую подушку.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпанией Delta Air Lines