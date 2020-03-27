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Минобороны опровергло нарушение российским самолетом международных норм

В Минобороны опровергли обвинение НАТО в нарушении российским самолетом международных норм безопасности над Балтийским морем, сообщается на сайте военного ведомства.

«Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — сказано в сообщении.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 летел из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами, уточнили в Минобороны.

26 марта в НАТО заявили о перехвате российского военного самолета, который ВВС Бельгии обнаружили рядом с воздушным пространством союзников. Представители НАТО назвали это третьим нарушением за последнее время. По утверждению представителей Североатлантического альянса, эти инциденты с самолетами России произошли после повышенной активности российских военных кораблей в Северном море.

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Ранее Минобороны сообщило о крушении российского истребителя над Черным морем. Самолет Су-27 упал в воду неподалеку от Феодосии и побережья Крыма во время планового полета, военные приняли аварийный сигнал радиомаяка и отправили спасателей. Разбившегося пилота нашли 27 марта, однако он умер в больнице от переохлаждения, уточняет региональный «Крым Press».

Теги: НАТО, Минобороны, Балтика, международные договоры ..., нарушение правил безопасности
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