Минобороны опровергло нарушение российским самолетом международных норм

В Минобороны опровергли обвинение НАТО в нарушении российским самолетом международных норм безопасности над Балтийским морем, сообщается на сайте военного ведомства.

«Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — сказано в сообщении.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 летел из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами, уточнили в Минобороны.

26 марта в НАТО заявили о перехвате российского военного самолета, который ВВС Бельгии обнаружили рядом с воздушным пространством союзников. Представители НАТО назвали это третьим нарушением за последнее время. По утверждению представителей Североатлантического альянса, эти инциденты с самолетами России произошли после повышенной активности российских военных кораблей в Северном море.