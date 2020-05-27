В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

Ограждения в Оренбурге, установленные с нарушением требований ГОСТ (Фото: СК РФ)

Следователи провели обыски в мэрии Оренбурга, сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Они проходят по делу о халатности.

Обыски проходили вчера и сегодня, уточнили в ведомстве.

О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая. Дело завели в отношении должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения», говорилось в сообщении. По данным следствия, они проявили «недобросовестное отношение к службе» и приняли работы по муниципальному контракту, которые не соответствовали требованиям ГОСТ. Речь шла об установке некачественных пешеходных ограждений, за которые из федерального и местных бюджетов заплатили более 8,2 млн руб., пояснили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Оренбурга РБК сообщили, что обыски проводили не в мэрии, а в управлении организации дорожного движения. «Они прошли накануне, там была произведена выемка документов», — сказали в пресс-службе. В администрации отметили, что не получали никаких уведомлений о возбуждении уголовных дел в отношении каких-либо сотрудников.