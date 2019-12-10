В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.

«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии сообщает, что изымается конкурсная и рабочая документация, а представители администрации оказывают содействие оперативникам.

В сообщении говорится о выявленных фактах подлога документов со стороны организации, которая выполняла контракт на ремонт дорог в 2018 году. «В результате мошеннических действий со стороны юрлица администрация города является потерпевшей стороной», — добавили в мэрии.

6 декабря обыски проводились в департаменте лесного хозяйства Приморского края. Силовики обыскивали кабинет главного специалиста Елены Филатовой в связи с расследованием дела о получении взятки.