В Петербурге задержали подозреваемых в краже с банковских карт ₽20 млн

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала пятерых подозреваемых в краже с банковских карт на общую сумму около 20 млн руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«В результате противоправной деятельности пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около 20 млн руб.», — уточняется в сообщении.

Злоумышленники использовали СМС-рассылку. Пострадавшим на телефон приходили сообщения, в которых утверждалось, что их карта заблокирована. Для «разблокировки» мошенники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности банка, требовали перезвонить на указанный в СМС номер и сказать свои банковские реквизиты. Если жертва их сообщала, подозреваемые похищали средства с этого денежного счета.

Как уточняет МВД, для рассылки СМС двое участников преступной группировки создали специальную программу. Она генерировала номера получателей сообщений, в которых входили жители разных регионов России. Один из подозреваемых предоставил сообщникам около 5 тыс. сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. Звонки группировка осуществляла из арендованных на несколько дней квартир в Петербурге.