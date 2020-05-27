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В Петербурге задержали подозреваемых в краже с банковских карт ₽20 млн

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала пятерых подозреваемых в краже с банковских карт на общую сумму около 20 млн руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«В результате противоправной деятельности пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около 20 млн руб.», — уточняется в сообщении.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Злоумышленники использовали СМС-рассылку. Пострадавшим на телефон приходили сообщения, в которых утверждалось, что их карта заблокирована. Для «разблокировки» мошенники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности банка, требовали перезвонить на указанный в СМС номер и сказать свои банковские реквизиты. Если жертва их сообщала, подозреваемые похищали средства с этого денежного счета.

Как уточняет МВД, для рассылки СМС двое участников преступной группировки создали специальную программу. Она генерировала номера получателей сообщений, в которых входили жители разных регионов России. Один из подозреваемых предоставил сообщникам около 5 тыс. сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. Звонки группировка осуществляла из арендованных на несколько дней квартир в Петербурге.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Во время обыска в квартирах задержанных и в импровизированном call-центре в арендованной квартире полиция изъяла 1,5 тыс. сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры.

В задержании участвовали сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК (кража). Двое злоумышленников находятся под стражей, трое под подпиской о невыезде. Продолжается предварительное расследование.

Ранее аналитики платформы для защиты банковских продуктов Kaspersky Fraud Prevention сообщили о новом способе мошенничества с помощью мобильных приложений банков. Преступники под видом служащих банка сообщали о попытке взлома аккаунта и предлагали клиенту установить на телефон приложение для удаленной помощи или антивирус. С помощью этих программ злоумышленники получали доступ к телефону жертвы и возможность манипулировать ее банковскими счетами.

Теги: Санкт-Петербург, МВД, банки, мошенничество
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