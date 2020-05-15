Эксперты назвали новую схему мошенничества с приложениями банков

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Аналитики платформы для защиты банковских продуктов Kaspersky Fraud Prevention выявили способ мошенничества с приложениями банков, установленными на смартфонах.

«Мы зафиксировали новую схему. Пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству», — рассказала «РИА Новости» менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

По ее словам, нередко злоумышленники заявляют, что нужно установить «специальный антивирус» или скачать программу для удаленной помощи.

После установки таких приложений, преступник получает доступ к гаджету клиента и может снимать и переводить средства с привязанных банковских карт, изменять учетную запись пользователя, подавать заявки на кредиты.