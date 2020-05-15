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Эксперты назвали новую схему мошенничества с приложениями банков

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Аналитики платформы для защиты банковских продуктов Kaspersky Fraud Prevention выявили способ мошенничества с приложениями банков, установленными на смартфонах.

«Мы зафиксировали новую схему. Пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству», — рассказала «РИА Новости» менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

По ее словам, нередко злоумышленники заявляют, что нужно установить «специальный антивирус» или скачать программу для удаленной помощи.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

После установки таких приложений, преступник получает доступ к гаджету клиента и может снимать и переводить средства с привязанных банковских карт, изменять учетную запись пользователя, подавать заявки на кредиты.

В Kaspersky Fraud Prevention проанализировали такие случаи и сообщили, что в 47% случаев мошенник получает доступ к устройству пользователя. По словам Даниловой, многие банки уже освоили методы предотвращения подобных мошеннических схем.

В конце апреля банк ВТБ сообщил, что на фоне самоизоляции в России участились случаи заключения фальшивых банковских договоров на дому. Их число выросло на 15%.

Мошенники ходят по домам и предлагают кредитные услуги. Среди них — продление действия банковских карт или заключение кредитного договора. Мнимые сотрудники банков получают от жертв их персональные и банковские данные, после чего могут списывать средства.

Теги: мошенничество, банки
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