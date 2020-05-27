В Кузбассе ветер повредил крыши 147 зданий и повалил 280 деревьев

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Сильный ветер в Кузбассе за ночь повредил крыши 147 домов и объектов социальной инфраструктуры, сообщили в правительстве региона.

Повреждения получили 16 многоквартирных домов, 11 социальных объектов и 120 частных домов, уточнили в правительстве. Наиболее всего пострадали частные дома в Мариинском и Тяжинском районах. Так, в деревне Константиновка в Мариинском районе разрушены 18 домов из 31, ветер снес у них крыши и выбил окна.

Кроме того, в регионе повреждены 25 автомобилей и повалены 280 деревьев, говорится в сообщении. В частности, 93 дерева упали в Кемерове, еще более 30 — в Мариинском и в Тяжинском муниципальных округах.

Из-за ветра в Кузбассе были сбои в электроснабжении, одномоментно наибольшее число отключенных потребителей достигало 4,5 тыс. К утру электроснабжение восстановили, указали в правительстве.