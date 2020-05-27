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В Кузбассе ветер повредил крыши 147 зданий и повалил 280 деревьев

Фото: kemerovol0ve / Instagram
Фото: kemerovol0ve / Instagram

Сильный ветер в Кузбассе за ночь повредил крыши 147 домов и объектов социальной инфраструктуры, сообщили в правительстве региона.

Повреждения получили 16 многоквартирных домов, 11 социальных объектов и 120 частных домов, уточнили в правительстве. Наиболее всего пострадали частные дома в Мариинском и Тяжинском районах. Так, в деревне Константиновка в Мариинском районе разрушены 18 домов из 31, ветер снес у них крыши и выбил окна.

Кроме того, в регионе повреждены 25 автомобилей и повалены 280 деревьев, говорится в сообщении. В частности, 93 дерева упали в Кемерове, еще более 30 — в Мариинском и в Тяжинском муниципальных округах.

Из-за ветра в Кузбассе были сбои в электроснабжении, одномоментно наибольшее число отключенных потребителей достигало 4,5 тыс. К утру электроснабжение восстановили, указали в правительстве.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К работе по вывозу поваленных деревьев и расчистке территорий привлеки бойцов областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, сотрудников МЧС России, а также агентства по защите территории и населения Кузбасса, сообщили в правительстве.

Как сообщает местное издание «Сибдепо», порывы ветра в Мариинском районе, где зафиксировали наибольшие разрушения, достигали 28 м/с.

19 мая сильный ветер повалил 33 дерева в Москве. Региональный главк МЧС предупреждал, что порывы ветра в этот день в столице могут усилиться до 19 м/с. О пострадавших не сообщалось.

Теги: ураган, Кузбасс, ветер
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