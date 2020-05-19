Сильный ветер повалил более 30 деревьев в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение последних суток в Москве шквалистый ветер повалил 33 дерева. Об этом РБК сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

«В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что больше всего деревьев было повалено в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. К ликвидации последствий непогоды привлекались 130 человек и более 30 единиц техники.

Накануне ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра 18 мая с порывами до 14–19 м/с.