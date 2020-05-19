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Сильный ветер повалил более 30 деревьев в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение последних суток в Москве шквалистый ветер повалил 33 дерева. Об этом РБК сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

«В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что больше всего деревьев было повалено в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. К ликвидации последствий непогоды привлекались 130 человек и более 30 единиц техники.

Накануне ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра 18 мая с порывами до 14–19 м/с.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По данным Гидрометцентра, во вторник, 19 мая, в столице сохранится прохладная пасмурная погода с западным и северо-западным ветром 5–10 м/с. Порывы могут достигать скорости 15 м/с. Такая погода продлится до среды.

Кроме того, синоптики спрогнозировали похолодание в ночь на 21 мая до 2–4 градусов тепла. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, при таких температурных показателях не исключаются небольшие снегопады.

Теги: ветер, Москва, новости РБК
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