В Москве сильный ветер повалил на машины несколько деревьев

В Москве сильный ветер повалил около десятка деревьев, в результате чего пострадало несколько автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, деревья были повалены по всему городу. Информации о пострадавших пока не поступало.

«У нас проходила информация, что в районе дома 16 по Волоколамскому шоссе упали несколько деревьев. Но наши подразделения не привлекались», — сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Представитель экстренных служб столицы рассказал «РИА Новости», что из-за сильного ветра дерево, в частности, упало на фонарный столб на улице Ольховская у дома № 17 в Красносельском районе в центре Москвы.

Ранее главк распространил экстренное предупреждение об усилении в столице с 12:00 до 17:00 ветра с порывами до 23 м/с.