ВОЗ ответила на данные о низкой заболеваемости COVID-19 среди курильщиков

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Курение не может защитить от коронавируса, наоборот, оно провоцирует развитие тяжелой стадии заболевания COVID-19. Об этом заявила во время брифинга глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Журналисты попросили ВОЗ прокомментировать французские исследования, которые показали, что курильщиков реже госпитализируют с COVID-19, чем некурящих. Керкхове заявила, что результаты таких исследования действительно публиковались в СМИ, однако они не проходили рецензирование. Она также отметила, что эти исследования не проводились с целью доказать, что курение может как-то защитить от коронавируса.

Керкхове напомнила, что курение вредит легким и что это напрямую связано с коронавирусом, который тоже поражает дыхательные пути. «Ряд опубликованных исследований установил, что курение приводит к более тяжелым формам заболевания (коронавирусной инфекцией)», — сказала представитель ВОЗ. Керкхове заявила, что результатом может стать искусственная вентиляция легких и летальный исход заболевания.

В апреле французские специалисты обнаружили, что из примерно 11 тыс. пациентов, помещенных в парижские больницы с COVID-19, привычку к курению имели только 8,5% по сравнению с тем, что всего курят 25,4% населения.