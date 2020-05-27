В Китае за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявили один новый случай заражения коронавирусом, а также 28 бессимптомных больных, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В госкомитете уточнили, что новый случай заболевания — ввозной, он зафиксирован в Шанхае. Также за минувшие сутки в Китае выздоровели трое зараженных коронавирусом, летальных случаев нет.

С начала эпидемии в Китае коронавирусом заразились 82 993 человека. Из них выздоровели 78 280 человек, умерли 4 634. В больницах остаются еще 79 пациентов с COVID-19.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,37 млн человек, из них более 344 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,58 млн человек, и более 350 тыс. скончались.