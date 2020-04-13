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Технологии и медиа ,  
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«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.

По данным ретейлера, за первые три месяца текущего года в стране было продано почти 7,6 млн гаджетов на общую сумму 128 млрд руб. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13% в единицах товара и 16% в денежном выражении.

Средняя цена смартфона в составила 16,9 тыс. руб., увеличившись на 3%. Наиболее продаваемыми стали устройства в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. руб. — на них пришлось около 27% от всех продаж (в единицах). Лидером стал Honor, занявший 26% (в единицах). В «Связном» популярность бренда объяснили широким модельным рядом в бюджетном сегменте, а также возросшим числом промокампаний.

Согласно отчету ретейлера, самыми популярными смартфонами в денежном выражении стали гаджеты от Apple — iPhone 11 128Гб, iPhone 11 64Гб и iPhone XR 64Гб.

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По словам вице-президента по продажам «Связного» Давида Борзилова, высокий спрос связан с «желанием россиян обновить свои смартфоны на фоне изменения курса рубля и ситуации с вирусом». В марте в период самоизоляции в компании больше всего выросли продажи смартфонов, компьютеров и ноутбуков. Кроме того, вырос спрос на онлайн-продажи, сейчас они занимают около 20% от всех продаж смартфонов.

Во втором квартале из-за продления ограничений в связи с вирусом и отмены платы за доставку со стороны крупных ретейлеров рост заказов через интернет продолжится, считает Борзилов.

В начале апреля компания SmartPrice, которая продает восстановленную технику, зафиксировала, что после введения самоизоляции в России спрос на подержанные и восстановленные смартфоны вырос на 40%. Участники рынка связали это со снижением доходов россиян, с закрытием многих точек по продаже новых устройств и с необходимостью перехода на дистанционную работу.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Наталия Анисимова
Теги: смартфоны, «Связной»
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