«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале

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Самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. Об этом говорится в сообщении «Связного», поступившем в РБК. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i.

По данным ретейлера, за первые три месяца текущего года в стране было продано почти 7,6 млн гаджетов на общую сумму 128 млрд руб. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13% в единицах товара и 16% в денежном выражении.

Средняя цена смартфона в составила 16,9 тыс. руб., увеличившись на 3%. Наиболее продаваемыми стали устройства в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. руб. — на них пришлось около 27% от всех продаж (в единицах). Лидером стал Honor, занявший 26% (в единицах). В «Связном» популярность бренда объяснили широким модельным рядом в бюджетном сегменте, а также возросшим числом промокампаний.

Согласно отчету ретейлера, самыми популярными смартфонами в денежном выражении стали гаджеты от Apple — iPhone 11 128Гб, iPhone 11 64Гб и iPhone XR 64Гб.