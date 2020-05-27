В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.



По данным сервиса, большая часть пользователей жаловалась на проблемы с приложением для iPhone и iPad (46%). Еще 39% пользователей отметили сбои в работе сайта, а 14% сообщили о неполадках в работе приложения для Android.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Малайзии и Японии. Наибольшее количество сообщений о неполадках было зафиксировано в 00:25 мск.

О сбое в работе Twitter также сообщали пользователи соцсети. В частности они жаловаись на то, что их сообщения не видны в ленте.

Ранее произошел сбой в работе сайта американской компании Epic Games после того, как она объявила о бесплатной раздаче игры GTA V. Из-за повышенной нагрузки на сайт пользователи столкнулись с медленной загрузкой страниц, ошибками 500 или падением программы запуска.