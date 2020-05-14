Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Власти Екатеринбурга обратятся в МВД и ФСБ после посадки деревьев у вуза Общество, 22:23 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 21:57 СКА продлил контракт с хоккеистом сборной Швеции Спорт, 21:57 На сайте Epic Games произошел сбой после объявления о бесплатной игре GTA Технологии и медиа, 21:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 21:37 Чемпион мира Бардзальи покинул тренерский штаб «Ювентуса» Спорт, 21:35 Шойгу обсудил противодействие коронавирусу с министром обороны Франции Политика, 21:24 Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую» Общество, 21:22 Четыре трофея и обвинения в расизме. Главное о новом тренере «Локомотива» Спорт, 21:17 Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе Общество, 21:03 Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. Общество, 20:54 Мутко назвал Семина эпохой в российском футболе Спорт, 20:49 СМИ сообщили о задержании замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева Общество, 20:48 В метро Санкт-Петербурга перестали пускать пассажиров без маски Общество, 20:37
Технологии и медиа ,  
0 

На сайте Epic Games произошел сбой после объявления о бесплатной игре GTA

Игра GTA V
Игра GTA V (Фото: Dutygameplays / YouTube)

Магазин американской компании Epic Games сообщил о возможных проблемах с доступом на свой сайт из-за повышенной нагрузки после того, как объявил о бесплатной раздаче игры GTA V. Об этом говорится в Twitter компании.

«Магазин Epic Games сейчас испытывает повышенную нагрузку. Пользователи могут столкнуться с медленной загрузкой страниц, ошибками 500 или падением программы запуска», — отмечается в сообщении. В Epic Games добавили, что работают над масштабированием сервисов.

В работе Twitter произошел второй за последние два дня сбой
Технологии и медиа
Фото: Bethany Clarke / Getty Images

Ранее Epic Games сообщила, что игра Grand Theft Auto V временно стала бесплатной в магазине компании. Сообщения об этом также появились в социальных сетях. С 14 до 21 мая пользователи могут скачать полную версию игры и навсегда оставить ее у себя в библиотеке. Сейчас соответствующая запись на сайте компании недоступна.

Теги: компьютерные игры, сбой
Материалы по теме
В работе Twitter произошел массовый сбой
Технологии и медиа
В работе сервиса «Яндекс.Такси» произошел сбой
Технологии и медиа
В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter