На сайте Epic Games произошел сбой после объявления о бесплатной игре GTA

Игра GTA V (Фото: Dutygameplays / YouTube)

Магазин американской компании Epic Games сообщил о возможных проблемах с доступом на свой сайт из-за повышенной нагрузки после того, как объявил о бесплатной раздаче игры GTA V. Об этом говорится в Twitter компании.

«Магазин Epic Games сейчас испытывает повышенную нагрузку. Пользователи могут столкнуться с медленной загрузкой страниц, ошибками 500 или падением программы запуска», — отмечается в сообщении. В Epic Games добавили, что работают над масштабированием сервисов.

Ранее Epic Games сообщила, что игра Grand Theft Auto V временно стала бесплатной в магазине компании. Сообщения об этом также появились в социальных сетях. С 14 до 21 мая пользователи могут скачать полную версию игры и навсегда оставить ее у себя в библиотеке. Сейчас соответствующая запись на сайте компании недоступна.