В работе Twitter произошел второй за последние два дня сбой

Пользователи Twitter массово сообщают о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои в соцсетях и онлайн-сервисах.

В течение часа с 00:14 14 апреля до 1:14 несколько сотен пользователей пожаловались на перебои в работе Twitter. 61% сообщений указывало на некорректную работу веб-версии социальной сети, 21% жалоб касалось приложения для операционной системы Android, еще 17% — приложения для iOS.

Сильнее всего сбой ощущали в США, Германии, Франции, Великобритании, Украине и Японии. Среди российских пользователей сбои в работе социальной сети наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Это уже второй сбой Twitter за последние двое суток. В ночь на 12 апреля владельцы аккаунтов из Соединенных Штатов, Японии, Испании и Великобритании также сообщали о неполадках в работе.