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СМИ сообщили о 20 раненых при взрыве на северо-западе Сирии

Один человек погиб, еще 20 человек получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в городе Эль-Баб (провинция Алеппо). Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, инцидент произошел на одном из местных рынков.

В свою очередь, министерство национальной обороны Турции в Twitter сообщило, что в результате взрыва пострадали не менее 11 человек, погибших нет. По данным ведомства, к организации взрыва могут быть причастны участники Рабочей партией Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Анкаре признаны террористическими организациями.

Город Эль-Баб расположен на севере Сирии, примерно в 30 км от границы с Турцией. Он был захвачен силами ИГ в 2013 году. В феврале 2017 года турецким войскам удалось взять под контроль большую часть Эль-Баба. 

В конце апреля в сирийском Африне произошел взрыв бензовоза, начиненного взрывчаткой. В результате погибли 40 мирных жителей. Среди погибших были 11 детей. Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы.

Теги: Сирия, Эль-Баб, взрыв, пострадавшие
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