В Севастополе заявили о планах разрешить работу кафе и гостиниц в июне

В Севастополе с 1 июня планируется возобновить работу заведений общественного питания и частных образовательных организаций, а с 15 июня — гостиниц. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Думаю, с 1 июня сфера общественного питания у нас перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора — количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала», — отметил Развожаев.

Врио губернатора заявил, что ориентировочно с 15 июня планируется возобновить работу гостиниц и туристических агентств. По его словам, все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно.

Развожаев добавил, что обсуждает с главой Крыма Сергеем Аксеновым возможность тестирования на коронавирус всех въезжающих туристов на Крымском мосту. «Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет», — отметил он.