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В Севастополе заявили о планах разрешить работу кафе и гостиниц в июне

В Севастополе с 1 июня планируется возобновить работу заведений общественного питания и частных образовательных организаций, а с 15 июня — гостиниц. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Думаю, с 1 июня сфера общественного питания у нас перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора — количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала», — отметил Развожаев.

Врио губернатора заявил, что ориентировочно с 15 июня планируется возобновить работу гостиниц и туристических агентств. По его словам, все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Развожаев добавил, что обсуждает с главой Крыма Сергеем Аксеновым возможность тестирования на коронавирус всех въезжающих туристов на Крымском мосту. «Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет», — отметил он.

Ранее Аксенов заявил, что граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе. Речь идет о приезжающих «по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти». По действующим нормам, все въезжающие на территорию полуострова должны провести в условиях карантина 14 дней.

Теги: Севастополь, коронавирус, кафе, гостиницы, Крым
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