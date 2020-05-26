МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Об этом заявил российский МИД.

Американское военное ведомство и аффинированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, оплачивают расходы на безопасность и эксплуатацию биолаборатории, говорится в заявлении.

«Деятельность Центра им. Лугара вызывает серьезные вопросы по части соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — говорится в комментарии МИД. Там пояснили, что на базе лаборатории США ведет исследования по использованию насекомых как переносчиков опасных биоагентов и возбудителей инфекций.

В МИДе также отметили, что США блокирует проверки своей лаборатории в Грузии: Тбилиси так и не дал ответа на ноту российских дипломатов от июня 2019 года по поводу посещения специалистами исследовательского центра. Москва требовала доступ во все корпуса, в том числе, где работают американские сотрудники.