Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

По словам президента, ситуация с ЧС выходят на первый план для сотен и иногда тысяч граждан. «Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности», — говорит Путин, после чего бросает ручку на стол.

После этого глава государства попросил отчитаться о ситуации с паводками и пожарами в регионах главу МЧС Евгения Зиничева. Министр заявил, что паводок в России подходит к концу. Сложная ситуация складывалась в Якутии, но она не вышла на «сверхкритические параметры», отмети он. «Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели», — добавил Зиничев.