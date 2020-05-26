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Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

По словам президента, ситуация с ЧС выходят на первый план для сотен и иногда тысяч граждан. «Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности», — говорит Путин, после чего бросает ручку на стол.

После этого глава государства попросил отчитаться о ситуации с паводками и пожарами в регионах главу МЧС Евгения Зиничева. Министр заявил, что паводок в России подходит к концу. Сложная ситуация складывалась в Якутии, но она не вышла на «сверхкритические параметры», отмети он. «Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели», — добавил Зиничев.

Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж
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По данным ведомства, к 26 мая в 13 регионах в зонах подтопления находятся 491 жилой дом, 1461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог.

По информации Зиничева, с начала 2020 года в России было зафиксировано более 5,6 тыс. природных пожаров на площади 852 тыс. га. Глава МЧС отметил, что количество очагов огня осталось почти тем же, однако их площадь уменьшилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

В конце апреля Путин поручил правительству ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности, которые привели к возникновению лесных пожаров. Предложения по поправкам в законодательство кабмин должен представить до 1 июня.

Теги: Владимир Путин, совещание, ручка
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