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СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Умершая в апреле жительница Санкт-Петербурга в ходе разговора с фельдшером отказалась о госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

«Фонтанка» ранее писала, что 30-летняя Мария Симонова 15 апреля почувствовала себя плохо и на протяжении нескольких дней звонила в скорую. На квартиру скончавшейся было зарегистрировано четыре звонка  в период с 15 по 18 апреля. Но медики отказывали ей в госпитализации, так как все больницы были перегружены, отмечало издание.

В Петербурге начали проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой
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Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Следователи установили, что 30-летняя женщина в 3:29 17 апреля позвонила на экстренный номер «112» и сообщила о болях в почках и сердце. Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации. Однако та отказалась от вызова скорой помощи и последующего помещения в стационар, указали в СК.

Сотрудница скорой предложила женщине перезвонить, если она передумает, а через час перезвонила ей, чтобы узнать о самочувствии, говорится в сообщении. Петербурженка сказала, что ее состояние улучшилось и она собирается обратиться к врачу самостоятельно на следующий день.

По данным СК, больше звонков в скорую от нее не поступало. При этом следователи отметили, что 18 апреля в экстренную службу звонили родственники девушки, которые пытались узнать информацию о ее возможной госпитализации. 

Ранее, 24 мая, стало известно, что в петербургской городской поликлинике № 54, к которой приписана скорая помощь, началась проверка. Позднее проверку сообщений о смерти девушки, к которой якобы не смогла приехать скорая, начал Следственный комитет.

Теги: СК, Санкт-Петербург, смерть
Материалы по теме
СК Петербурга начал проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой
Общество
В Петербурге начали проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой
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