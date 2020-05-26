СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

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Умершая в апреле жительница Санкт-Петербурга в ходе разговора с фельдшером отказалась о госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

«Фонтанка» ранее писала, что 30-летняя Мария Симонова 15 апреля почувствовала себя плохо и на протяжении нескольких дней звонила в скорую. На квартиру скончавшейся было зарегистрировано четыре звонка в период с 15 по 18 апреля. Но медики отказывали ей в госпитализации, так как все больницы были перегружены, отмечало издание.

Следователи установили, что 30-летняя женщина в 3:29 17 апреля позвонила на экстренный номер «112» и сообщила о болях в почках и сердце. Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации. Однако та отказалась от вызова скорой помощи и последующего помещения в стационар, указали в СК.

Сотрудница скорой предложила женщине перезвонить, если она передумает, а через час перезвонила ей, чтобы узнать о самочувствии, говорится в сообщении. Петербурженка сказала, что ее состояние улучшилось и она собирается обратиться к врачу самостоятельно на следующий день.