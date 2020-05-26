Суд арестовал двух человек по делу об убийстве гражданки Кубы в Москве

Александр Александров (Фото: АГН «Москва»)

Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу двоих человек, проходящих по делу об убийстве гражданки Кубы, тело которой было найдено на западе столицы в ночь на 25 мая. Об этом РБК сообщили в суде.

Суд арестовал 20-летнюю уроженку Москвы Анастасию Гривкову и 39-летнего уроженца Нальчика Александра Александрова. Они будут находиться под стражей до 24 июля 2020 года. Обое арестованных проходят по делу в качестве подозреваемых.

Тело 22-летней Лаурен Моралес было найдено в районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице около мусорных контейнеров. Девушка была полностью обнажена, однако при себе у нее был паспорт, что позволило установить личность. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

Позже знакомые девушки сообщили, что Моралес приехала в Москву в ноябре 2019 года. 20 мая она вышла из дома и перестала выходить на связь. Вечером в пятницу, 22 мая, с ее телефона начали приходить сообщения от ее похитителя с требованием денег.