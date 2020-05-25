В Москве около мусорки нашли тело обнаженной гражданки Кубы

На западе Москвы около мусорных контейнеров обнаружили тело 22-летней гражданки Кубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, тело темнокожей девушки было полностью обнажено.

Тело было найдено на улице Кастанаевской в районе Фили-Давыдково. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета.

О нахождении мертвой кубинки также сообщает «РЕН ТВ». При себе у 22-летней Лаурен Моралис был паспорт, что позволило установить ее личность. По данным телеканала, девушка могла погибнуть от удушения.

Как пишет Telegram-канал «112», гражданку Кубы убил ее любовник, после чего выкинул тело девушки в мусорный контейнер. По данным «112» подозреваемый уже задержан.

В январе на юго-западе Москвы было найдено тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, работавшего в агентстве Sputnik. Тело нашли около многоэтажного дома с травмами, характерными для падения с большой высоты.