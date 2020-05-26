Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлию Арсенину назначили и.о. директора. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
«До замещения должности директора департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина», — говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
Накануне пост покинул Алексей Мозалев. Как уточняет пресс-служба региональных властей, он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.