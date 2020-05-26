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Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили

Фото: dzavo / VK
Фото: dzavo / VK

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлию Арсенину назначили и.о. директора. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«До замещения должности директора департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Сипягин.

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Накануне пост покинул Алексей Мозалев. Как уточняет пресс-служба региональных властей, он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование. Она отметила, что именно родители настраивают детей на первоочередность получения образования. «Мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заключила Арсенина тогда.

Теги: Владимирская область, чиновник, повышение
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