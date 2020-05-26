Советовавшую рожать вместо учебы владимирскую чиновницу повысили

В июне 2019 года Арсенина заявила, что россиянкам следует в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование. Она отметила, что именно родители настраивают детей на первоочередность получения образования. «Мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заключила Арсенина тогда.