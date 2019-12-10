Чиновница из Ленобласти объяснила использование мата на молодежном форуме

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова заявила, что с помощью нецензурной лексики хотела привлечь внимание молодой аудитории. Ее слова передает телеканал «ЛенТВ24». Ранее в Сети появилось видео, в котором Позднякова, призывая молодежь усердно работать, выразилась с использованием нецензурной лексики.



По словам чиновницы, «в данном спиче» выражение «вполне вписалось» и «они (слушатели. — РБК) «оторвались от телефонов». Позднякова отметила, что, если бы в аудитории были руководители, ее речь была бы «абсолютно другой». «Это другие люди, и они так не общаются», — уточнила она.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков ранее отреагировал на выступление Поздняковой, отметив, что муниципальный служащий «не имеет права на подобного рода высказывания» на публике. «Думаю, что мы будем расставаться», — заявил он.

6 декабря сообщалось, что из-за инцидента администрация Сосновоборского городского округа решила созвать комиссию по этике.