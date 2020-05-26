«Фуд Сити» объяснил полицейскую проверку на столичном рынке

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Администрация «Фуд Сити» назвала плановой проверку правоохранительными органами рынка в Москве. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«В рамках постоянного взаимодействия и сотрудничества по вопросам противодействия нарушениям общественного порядка правоохранительные органы провели плановое мероприятие на территории ОРПЦ «Фуд Сити», — указали в администрации.

Представители компании отметили, что администрация сотрудничает с правоохранительными органами и допускает их во все помещения.

Согласно сообщению, проверка не отразилась на работе рынка, и «Фуд Сити» продолжает работать в штатном режиме.

Ранее Mash сообщил о том, что полиция проверила московский рынок. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что «Фуд Сити» проверяют полиция и спецназ ОМОН.