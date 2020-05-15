Торговцы устроили акцию протеста на рынке «Фуд-сити» в Москве

Арендаторы потребовали снизить им арендную плату из-за карантинных мер, но, как утверждает Baza, администрация вопреки их требования подняла ставки. В администрации рынка рост расценок опровергли

Фото: Андрей Бойко / Vk

На рынке «Фуд-сити» у Калужского шоссе в Москве начались массовые беспорядки, видео происходящего появились в социальных сетях.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что полицейские и служащие Росгвардии пресекли «сход граждан одной из республик Закавказья» у рынка. По словам собеседника агентства, они требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения. Telegram-канал Baza также утверждает, что беспорядки начали арендаторы торговых помещений. По данным канала, группа из 30 торговцев пришла в местную администрацию и попросила снизить им арендную ставку из-за снижения потока посетителей на фоне кризиса и пандемии. Однако, утверждает Baza, администрация «Фуд-сити» отказалась это сделать и даже подняла арендную ставку на 2 тыс. руб.

На записи видно, что на пространстве у рынка произошла давка, толпу пытаются сдержать люди в форме, похожие на охранников.

В администрации «Фуд-сити» опровергли РБК сообщения о повышении арендной платы. «В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ «Фуд-сити» поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — объяснил представитель рынка случившееся.