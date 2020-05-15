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Торговцы устроили акцию протеста на рынке «Фуд-сити» в Москве

Арендаторы потребовали снизить им арендную плату из-за карантинных мер, но, как утверждает Baza, администрация вопреки их требования подняла ставки. В администрации рынка рост расценок опровергли
Фото: Андрей Бойко / Vk
Фото: Андрей Бойко / Vk

На рынке «Фуд-сити» у Калужского шоссе в Москве начались массовые беспорядки, видео происходящего появились в социальных сетях.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что полицейские и служащие Росгвардии пресекли «сход граждан одной из республик Закавказья» у рынка. По словам собеседника агентства, они требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения. Telegram-канал Baza также утверждает, что беспорядки начали арендаторы торговых помещений. По данным канала, группа из 30 торговцев пришла в местную администрацию и попросила снизить им арендную ставку из-за снижения потока посетителей на фоне кризиса и пандемии. Однако, утверждает Baza, администрация «Фуд-сити» отказалась это сделать и даже подняла арендную ставку на 2 тыс. руб.

На записи видно, что на пространстве у рынка произошла давка, толпу пытаются сдержать люди в форме, похожие на охранников.

В администрации «Фуд-сити» опровергли РБК сообщения о повышении арендной платы. «В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ «Фуд-сити» поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — объяснил представитель рынка случившееся.

В пресс-службе Росгвардии Москвы рекомендовали обратиться за комментарием в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что на место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что «между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор». Полицейские потребовали через громкоговорители от собравшихся разойтись. Вскоре участники схода разошлись. На месте происшествия продолжают дежурить полицейские. Пострадавших нет, говорят полицейские.

Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters

Рынок «Фуд-сити» принадлежит группе компаний «Фуд-сити», владельцами которой являются предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев. В рейтинге «Короли российской недвижимости — 2020» журнала Forbes «Киевская площадь» заняла первое место. По данным журнала, арендный доход компании в 2019 году составил $1,6 млрд. Под ее контролем находятся 1,448 млн кв. м торговых площадей и 348 тыс. кв. м складских, из которых 930 тыс. приходятся на «Фуд-сити».

Авторы: Надежда Федорова, Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: беспорядки, Москва
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