Появилось видео протестов на рынке «Фуд Сити» в Москве

В Сети появилось видео массовых протестов на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Запись есть у РБК.

На видеозаписи видно большое скопление людей, слышны выкрики и звуки сирены. «2020 год — применяют силу против мирного народа», — говорит мужской голос. На ролике также видно, что людей, устроивших протесты, пытаются сдержать.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, протестующие требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения. Собеседник агентства сообщил, что полицейские и служащие Росгвардии пресекли «сход граждан одной из республик Закавказья» у рынка.