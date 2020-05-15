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Появилось видео протестов на рынке «Фуд Сити» в Москве

В Сети появилось видео массовых протестов на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Запись есть у РБК.

На видеозаписи видно большое скопление людей, слышны выкрики и звуки сирены. «2020 год — применяют силу против мирного народа», — говорит мужской голос. На ролике также видно, что людей, устроивших протесты, пытаются сдержать.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, протестующие требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения. Собеседник агентства сообщил, что полицейские и служащие Росгвардии пресекли «сход граждан одной из республик Закавказья» у рынка.

Торговцы устроили акцию протеста на рынке «Фуд-сити» в Москве
Общество
Фото: Андрей Бойко / Vk

В администрации «Фуд Сити» опровергли РБК сообщения о повышении арендной платы. Там объяснили, что на рынке некоторым торговцам не хватило места для их деятельности. «Это привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — отметили в администрации.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве говорили РБК, что на место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что «между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор». Правоохранители через громкоговорители потребовали от участников схода разойтись.

 

Теги: Москва, рынок, протесты
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