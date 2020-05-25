Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня Общество, 18:55 Форвард «Рейнджерс» Панарин вспомнил о первой зарплате 9 тыс. руб. Спорт, 18:45 Подмена адреса и фейки: 5 мошеннических приемов при сдаче жилья Недвижимость, 18:44 Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля Общество, 18:42 Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма Общество, 18:21 Глава Cartier Women’s Initiative — о роли женщин в современном бизнесе Социальная экономика, 18:15  Главные победы «Зенита». История в фотографиях Спорт, 18:14 Экс-главу минздрава Пензенской области осудили за изнасилование Общество, 18:11 Власти Петербурга исключили одобрение Бродским своих портретов на заборе Общество, 18:09 Московское «Торпедо» объявило об уходе президента клуба Спорт, 18:04 В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала Общество, 17:59 Валютный рынок с 25 по 29 мая: каким будет курс доллара на этой неделе Quote, 17:58 При урагане в Свердловской области погибли два человека Общество, 17:58 На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу Технологии и медиа, 17:54
Общество ,  
0 

Власти Петербурга исключили одобрение Бродским своих портретов на заборе

Граффити с портретом Иосифа Бродского, нарисованное в Петербурге к его юбилею, уничтожили не коммунальные службы, а администрация школы, на чьей территории появился рисунок. В администрации района действия завхоза школы поддержали
Граффити с портретом Иосифа Бродского
Граффити с портретом Иосифа Бродского (Фото: brodsky.online / Instagram)

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили РБК, что не считают уничтожение граффити с портретом Иосифа Бродского неуважением к творчеству поэта. Свою позицию чиновники объясняют тем, что Бродскому самому бы не понравилось появление своего портрета на заборе.

«Закраска рисунка не означает неуважение к творчеству поэта. Стихи Бродского по-прежнему любят, восхищаются ими, их перечитывают. Возможно, Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Он бы скорее выступил за сохранение целостности и чистоты исторического центра Петербурга, столь долго вдохновлявшего его в своем творчестве», — заявляют чиновники.

Граффити с портретом поэта появилось в центре города 24 мая, к 80-летию поэта, писала «Фонтанка». Его нарисовали на заборе между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, напротив дома, в котором жил Бродский. Об этой работе одобрительно отзывались работники музея поэта. В Instagram музея «Полторы комнаты», расположенного в бывшей квартире поэта, опубликовали фотографию портрета с подписью: «Мы заметили с балкона «Полутора комнат», что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея».

https://www.instagram.com/p/CAlX7AVoNyC/

Однако уже утром 25 мая рисунок закрасили. Как выяснила «Фонтанка», граффити уничтожили не коммунальные службы, а администрация школы № 189, которой принадлежит забор. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ [Государственная административно-техническая инспекция]! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — заявила изданию завхоз школы.

https://www.instagram.com/p/CAmr30fo6rH/


В районной администрации заявили РБК, что коммунальные службы и сотрудники школы, уничтожая граффити в центре города, просто делают свою работу: «Чтобы граффити стали легальны, уличным художникам необходимо их согласовывать с профильными комитетами города. Исторический центр, где 80% домов дореволюционной постройки, многие из которых — памятники, хочется видеть без уличного стрит-арта, сохранив данное нам предками историческое наследие». Юбилей поэта, как утверждают в администрации, в районе уже отпраздновали, запустив литературный конкурс под названием «Гений одиночества» среди молодежи.

В Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Бродского
Общество
Фото: parishilton1992 / Instagram

Бродский жил в Санкт-Петербурге до 1972 года. Из него будущего обладателя Нобелевской премии по литературе в 1964 году отправляли в ссылку в Архангельскую область. В СССР его обвиняли в тунеядстве и в том, что его творчество носит антисоветский характер. В 1972-м Бродский окончательно покинул свою квартиру на Литейном. В этом же году его лишили советского гражданства, после чего поэт эмигрировал в США. В 1996 году он умер в Нью-Йорке.

Авторы: Любовь Порываева, Георгий Тадтаев
Теги: Иосиф Бродский, Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Бродского
Общество
В Петербурге отказались от салюта ко Дню города из-за эпидемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter