Власти Петербурга исключили одобрение Бродским своих портретов на заборе

Граффити с портретом Иосифа Бродского, нарисованное в Петербурге к его юбилею, уничтожили не коммунальные службы, а администрация школы, на чьей территории появился рисунок. В администрации района действия завхоза школы поддержали

Граффити с портретом Иосифа Бродского (Фото: brodsky.online / Instagram)

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили РБК, что не считают уничтожение граффити с портретом Иосифа Бродского неуважением к творчеству поэта. Свою позицию чиновники объясняют тем, что Бродскому самому бы не понравилось появление своего портрета на заборе.

«Закраска рисунка не означает неуважение к творчеству поэта. Стихи Бродского по-прежнему любят, восхищаются ими, их перечитывают. Возможно, Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Он бы скорее выступил за сохранение целостности и чистоты исторического центра Петербурга, столь долго вдохновлявшего его в своем творчестве», — заявляют чиновники.

Граффити с портретом поэта появилось в центре города 24 мая, к 80-летию поэта, писала «Фонтанка». Его нарисовали на заборе между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, напротив дома, в котором жил Бродский. Об этой работе одобрительно отзывались работники музея поэта. В Instagram музея «Полторы комнаты», расположенного в бывшей квартире поэта, опубликовали фотографию портрета с подписью: «Мы заметили с балкона «Полутора комнат», что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея».

https://www.instagram.com/p/CAlX7AVoNyC/

Однако уже утром 25 мая рисунок закрасили. Как выяснила «Фонтанка», граффити уничтожили не коммунальные службы, а администрация школы № 189, которой принадлежит забор. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ [Государственная административно-техническая инспекция]! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — заявила изданию завхоз школы.