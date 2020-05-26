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СК возбудил дело после крушения военного вертолета на Чукотке

Военный следственный отдел СК России по Анадырскому гарнизону завел уголовное дело из-за крушения вертолета Минобороны Ми-8 на Чукотке, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК). Следователи осматривают место происшествия, а также запросили предполетную документацию и образцы топлива, говорится в сообщении.

При падении вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека
Общество
Вертолет Ми-8

Материал дополняется

Теги: вертолет, Чукотка, уголовное дело
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