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СК возбудил четыре дела после гибели людей из-за сильного ветра на Урале

Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели уголовные дела после гибели четырех людей из-за штормового ветра в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.

«По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Так, один из погибших 1997 года рождения работал машинистом козлового крана и во время непогоды исполнял свои обязанности. Организация не приостановила работы, нарушив требования охраны труда, что повлекло его смерть. По данному факту возбудили дело по ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда).

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Остальные три дела завели по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Одного мужчину 1983 года рождения на Самолетной улице в Екатеринбурге ударило дверью складского помещения. Еще одного мужчину 1963 года рождения смертельно травмировал фрагмент крыши, сорванный порывами ветра, в городе Арамиль. Несовместимые с жизнью травмы также получила женщина 1953 года рождения при падении ветки тополя в городе Полевской.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и условия, которые способствовали случившемуся, и проводят судебно-медицинские экспертизы.

Ураган в Свердловской области прошел 25 мая. Порывы ветра достигали 28 м/с. Более сотни деревьев упали, произошло отключение электроэнергии, автомобили и крыши зданий были повреждены.

Теги: СК, Урал, гибель, штормовой ветер
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