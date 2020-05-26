СК возбудил четыре дела после гибели людей из-за сильного ветра на Урале
Следователи завели уголовные дела после гибели четырех людей из-за штормового ветра в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.
«По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.
Так, один из погибших 1997 года рождения работал машинистом козлового крана и во время непогоды исполнял свои обязанности. Организация не приостановила работы, нарушив требования охраны труда, что повлекло его смерть. По данному факту возбудили дело по ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда).