СК возбудил четыре дела после гибели людей из-за сильного ветра на Урале

Остальные три дела завели по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Одного мужчину 1983 года рождения на Самолетной улице в Екатеринбурге ударило дверью складского помещения. Еще одного мужчину 1963 года рождения смертельно травмировал фрагмент крыши, сорванный порывами ветра, в городе Арамиль. Несовместимые с жизнью травмы также получила женщина 1953 года рождения при падении ветки тополя в городе Полевской.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и условия, которые способствовали случившемуся, и проводят судебно-медицинские экспертизы.

Ураган в Свердловской области прошел 25 мая. Порывы ветра достигали 28 м/с. Более сотни деревьев упали, произошло отключение электроэнергии, автомобили и крыши зданий были повреждены.