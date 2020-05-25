Появились видео сорванных сильным ветром крыш в Свердловской области

В интернете появились видео урагана в Свердловской области. В ролике, опубликованном E1.RU, показано, как ветер срывает крышу с двухэтажного здания.

По данным портала, инцидент произошел в городе Арамиль. В результате погиб 57-летний мужчина, который в этот момент пошел переставлять автомобиль, который стоял перед деревом.

E1.RU также разместил видео, на котором показано, как трое мужчин стояли на оторвавшемся от паркинга листе, однако ветер поднял лист в воздух. В результате один мужчина упал на траву, а другой — на асфальт.

Из-за урагана в Свердловской области погибли три человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК. Ранее сообщалось о двух жертвах и четырех пострадавших. В Екатеринбурге из-за падения крана погиб рабочий. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда).