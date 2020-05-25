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При урагане в Свердловской области погибли два человека

Из-за урагана в Свердловской области пострадали четыре человека, двое погибли. МЧС сообщало, что в больницу без сознания доставили женщину из города Полевской, госпитализирован и мужчина из Екатеринбурга
Последствия урагана в Екатеринбурге
Последствия урагана в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В результате урагана в Свердловской области пострадали четыре человека, двое погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: natkaloginovskaia / Instagram Фото: ira_nogti_ / Instagram Фото: Авто Белгород / Vk Фото: Реальный Тагил / Vk Фото: Авто Белгород / Vk Фото: gbiekb / Vk Фото: Авто Белгород / Vk
Последствия урагана в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

На сайте ведомства ранее указывалось, что как минимум двух человек госпитализировали. Одна женщина пострадала из-за падения веток на улице 2-ой микрорайон в городе Полевской. В больницу ее доставили без сознания.

Еще один пострадавший был в Екатеринбурге. Ветер повалил козловой кран на строительной площадке, крановщика госпитализировали.

МЧС указывает, что ураган повалил на землю десятки деревьев. Повреждены десятки крыш автомобилей, кровли строений, а также конструктивные элементы балкона жилого дома.

Кроме того, некоторые муниципальные образования области остались без электричества. МЧС отмечает, что больше всего пострадали пригороды Екатеринбурга — Белоярский и Сысертский городские округа. Точечные перебои с электричеством зафиксированы в пригородах Невьянска и Ревды.

По данным МЧС на 18:40 по местному времени (16:40 мск), без света оставались 16 тыс. человек, к которым электроэнергия поступает от электросетевой инфраструктуры филиала «Свердловэнерго». Возобновить подачу электричества у большинства потребителей планировалось в ближайшие 1,5 часа.

Ликвидацией последствий урагана занимаются 47 бригад, в которые входят 175 человек, к операции также привлечены 65 единиц техники. На территории области продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

Авторы: Роман Кирьянов, Гаяна Демурина
Теги: Свердловская область, ураган
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