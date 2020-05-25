При урагане в Свердловской области погибли два человека

Из-за урагана в Свердловской области пострадали четыре человека, двое погибли. МЧС сообщало, что в больницу без сознания доставили женщину из города Полевской, госпитализирован и мужчина из Екатеринбурга

Последствия урагана в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В результате урагана в Свердловской области пострадали четыре человека, двое погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На сайте ведомства ранее указывалось, что как минимум двух человек госпитализировали. Одна женщина пострадала из-за падения веток на улице 2-ой микрорайон в городе Полевской. В больницу ее доставили без сознания.

Еще один пострадавший был в Екатеринбурге. Ветер повалил козловой кран на строительной площадке, крановщика госпитализировали.