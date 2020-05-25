При урагане в Свердловской области погибли два человека
В результате урагана в Свердловской области пострадали четыре человека, двое погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
На сайте ведомства ранее указывалось, что как минимум двух человек госпитализировали. Одна женщина пострадала из-за падения веток на улице 2-ой микрорайон в городе Полевской. В больницу ее доставили без сознания.
Еще один пострадавший был в Екатеринбурге. Ветер повалил козловой кран на строительной площадке, крановщика госпитализировали.