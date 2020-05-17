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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Приморья сообщил о заражении коронавирусом на пляжах и в транспорте

Случаи заражения коронавирусной инфекции в Приморском крае чаще всего происходят в местах массового скопления людей — на пляжах и в общественном транспорте. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, чьи слова приводит пресс-служба краевого правительства.

По его словам, именно поэтому важно вести разъяснительную работу с людьми о необходимости соблюдения социальной дистанции.

«В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции», нам придется жить еще очень долго», — заявил Кожемяко. Он добавил, что добиться снижения заболеваемости можно только при соблюдении санитарных требований и ответственности граждан.

Глава Приморья заявил об отсутствии условий для послабления ограничений
Общество
Олег Кожемяко

К утру 17 мая в Приморье зафиксировано 1268 случаев заражения коронавирусом. За сутки число больных с подтвержденным COVID-19 выросло на 71. «Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории — это Владивосток, Находка и Арсеньев», — уточнила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.

12 мая Кожемяко заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. В связи с этим пока рано говорить об ослаблении ограничительных мер, введенных из-за эпидемии.

По данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, суточный прирост пациентов составляет 8%, а недельный — 56%. Эти показатели говорят о прогрессирующей заболеваемости.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Приморский край, Олег Кожемяко, коронавирус
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В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 1 тыс. человек
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Глава Приморья заявил об отсутствии условий для послабления ограничений
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