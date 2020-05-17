Глава Приморья сообщил о заражении коронавирусом на пляжах и в транспорте

Случаи заражения коронавирусной инфекции в Приморском крае чаще всего происходят в местах массового скопления людей — на пляжах и в общественном транспорте. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, чьи слова приводит пресс-служба краевого правительства.

По его словам, именно поэтому важно вести разъяснительную работу с людьми о необходимости соблюдения социальной дистанции.

«В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции», нам придется жить еще очень долго», — заявил Кожемяко. Он добавил, что добиться снижения заболеваемости можно только при соблюдении санитарных требований и ответственности граждан.

К утру 17 мая в Приморье зафиксировано 1268 случаев заражения коронавирусом. За сутки число больных с подтвержденным COVID-19 выросло на 71. «Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории — это Владивосток, Находка и Арсеньев», — уточнила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.