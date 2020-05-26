В Китае за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, а также 29 бессимптомных больных. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли в страну из-за рубежа. Так, пять новых случаев выявили в автономном районе Внутренняя Монголия, еще по одному случаю выявили в провинции Фуцзянь и Шанхае.

В общей сложности число завозных случаев достигло 1 731. Выздоровели 1 685 человек, 46 проходят лечение, из них один находится в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 992, умерли 4 634 человека. Вылечились и выписаны из медучреждений 78 277 человек. В настоящее время лечение в Китае проходит 81 человек. Состояние семи из них оценивается как тяжелое.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Ранее руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун спрогнозировал возникновение второй волны коронавируса в Китае в ноябре текущего года. По словам Вэньхуна, коронавирус наиболее приспособлен к низким температурам, в связи с чем зимой он может распространяться быстрее. При этом, по мнению специалиста, вторая волна не будет настолько стремительной, как первая.