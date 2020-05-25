Минюст разрешил партии создателя World of Tanks участвовать в выборах

Вячеслав Макаров (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Министерство юстиции России зарегистрировало политическую Партию прямой демократии, которую основал один из создателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров, как имеющую право участвовать в выборах в Госдуму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

«К 22 мая мы зарегистрировали 43 региональных отделения, в период с 25 по 29 мая мы ожидаем получить регистрацию еще шести отделений», — прокомментировал решение Макаров.

В 2021 году партия намерена принять участие в выборах в Госдуму, а до этого, в 2020 году — в выборах в региональные законодательные собрания, муниципальных и городских выборах.

В начале апреля стало известно, что Федеральная налоговая служба официально зарегистрировала Партию прямой демократии. Несмотря на перенос всех выборов и референдумов из-за коронавируса, партия продолжила привлекать сторонников.