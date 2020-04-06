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Минюст зарегистрировал «Партию прямой демократии» создателя World of Tank

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная Налоговая Служба 1 апреля официально зарегистрировала политическую «Партию прямой демократии», которую основал один из создателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

По словам Макарова, теперь у партийцев начинается подготовка к региональным выборам. В партии отметили, что несмотря на перенос всех выборов и референдумов из-за коронавируса, оргкомитет продолжает привлекать сторонников.

«Для формирования прозрачной системы голосования и обсуждения вопросов, партия создаст сайт и приложение с открытым диалогам по любым темам, которые должна регулировать политическая сила», — говорится в сообщении.

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Сайт заработает 12 апреля. В сентябре «Партия прямой демократии» анонсирует старт работы мобильного приложения.

О том, что экс-директор по продукту World of Tanks и один из основателей проекта компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать свою партию «Коммерсантъ» писал в январе 2020 года.

Теги: партия, Минюст, Вячеслав Макаров
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