Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

В Партию прямой демократии планируют пригласить сотрудников ведущих региональных ИT-компаний, а ее особенностью должно стать приложение, основанное на технологии блокчейн

Вячеслав Макаров (Фото: makarovslava / Instagram)

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Макарова.

Особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, в котором участники движения будут проводить голосования, рассказал Макаров. На электронную платформу планируется потратить $1 млн.

По его словам, в партию пригласят разработчиков из ведущих региональных ИT-компаний. Макаров добавил, что во многих субъектах такие компании — крупнейшие налогоплательщики и им хорошо известно о местных проблемах.

В оргкомитет, помимо самого Макарова, войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, а также экс-продюсер «Живого Журнала», совладелец GR-Cpnsulting S.r.l. Тимофей Шевяков, пишет газета.

Учредительный съезд партии должен пройти 5 марта.