Власти Японии заявили о продлении режима ЧС до 31 мая

Правительство Японии приняло решение продлить режим ЧС в стране из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании штаба по противостоянию инфекции.

«По оценке экспертов, Япония избежала взрывного распространения инфекции <...> С другой стороны, по мнению экспертов, <...> медицинская сфера все еще находится в тяжелом состоянии. Мы попросили министра Нисимуру [министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура] продлить срок режима ЧС примерно на один месяц», — заявил он.

По словам главы правительства, режим могут отменить ранее, если эксперты сочтут это возможным на основании данных об эпидемиологической обстановке. В Японии, по последним данным, более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом.

О том, что японское правительство может продлить режим ЧС до конца мая, ранее сообщал телеканал NHK. Срок режима ЧС в Японии должен был истечь 6 мая.