В Совфеде оценили идею снизить возраст начисления для надбавки к пенсии

Валерий Рязанский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Снижение возраста для начисления надбавки к пенсии является хорошей инициативой, но она не будет поддержана правительством в нынешних условиях. Такое мнение выразил в разговоре с РБК первый заместитель председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о начислении надбавки в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет. Как пояснили авторы законопроекта, люди в этом возрасте нуждаются в постоянном уходе. В правительстве не поддержали предложенные депутатами изменения. «Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений», — говорится в заключении кабмина.

«Как председатель союза пенсионеров России, с глубоким уважением отношусь к любой инициативе, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров. Но насколько я знаю, правительство пока не поддержало эту инициативу, и понятно, по каким причинам. Дело в том, что у нас количество пенсионеров, которые получают вторую фиксированную часть пенсии, больше 4 млн, может быть, чуть-чуть меньше, каждый из них дополнительно получает около 6 тыс. руб. вот этой вот фиксированной выплаты. Это порядка 24 млрд в месяц — сумма внушительная, если посчитать на год. Если добавить категорию от 75 до 80 лет, наверное, еще 2 млн пенсионеров, а это значит, что приблизительно половину такой суммы надо найти в бюджете страны и добавить в бюджет пенсионной системы», — сказал он.

Также он напомнил, что существуют ежемесячные выплаты людям старшего возраста, нуждающимися в постоянном уходе. «1200 руб. мы платим людям старшего возраста по проблемам ухода за ними, поэтому если мы цепляем и эту тему, то тогда надо добавить возможность определенной категории этой возрастной группы тоже получать», — добавил Рязанский.