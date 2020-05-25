Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Рогозин заявил о нежелании России участвовать в лунной гонке Общество, 13:49 В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19 Общество, 13:43 Риск — это для романтиков: 6 историй о таксистах и курьерах «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 13:42 Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани Общество, 13:40 Два подмосковных футбольных клуба из ПФЛ объединили в одну команду Спорт, 13:29 «Я без вас все знаю»: как справиться с нежеланием сотрудников учиться Pro, 13:27 Правительство дало отзыв на предложение о надбавках к пенсиям Политика, 13:25 Потерянное стихотворение Бродского продадут на аукционе Стиль, 13:24 Американского бойца Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC Спорт, 13:23 СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России Бизнес, 13:19 СМИ узнали об отмене ограничений на штрафы через «Помощника Москвы» Общество, 13:17 Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж Общество, 13:12  Как настроить удаленку по другим правилам Партнерский материал, 13:10 Власти Москвы заявили о планах выкупить ДК Горбунова за 650 млн руб. Общество, 13:05
Новости без коронавируса ,  
0 

Правительство дало отзыв на предложение о надбавках к пенсиям

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Правительство не поддержало предложенные Госдумой изменения о надбавках к пенсиям. Это следует из заключения кабмина, которое есть в пакете документов, опубликованных вместе с инициативой депутатов в базе документов нижней палаты.

Согласно законопроекту, надбавку в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости депутаты предложили начислять не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

«Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений», — говорится в заключении кабмина. Кроме того, изменения предполагают дополнительные расходы, которые не предусмотрены федеральным бюджетом, отметили в правительстве.

В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Материал дополняется

Теги: пенсии, правительство, надбавки
Материалы по теме
В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Общество
Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter