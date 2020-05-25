Правительство дало отзыв на предложение о надбавках к пенсиям

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Правительство не поддержало предложенные Госдумой изменения о надбавках к пенсиям. Это следует из заключения кабмина, которое есть в пакете документов, опубликованных вместе с инициативой депутатов в базе документов нижней палаты.

Согласно законопроекту, надбавку в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости депутаты предложили начислять не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет.

«Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений», — говорится в заключении кабмина. Кроме того, изменения предполагают дополнительные расходы, которые не предусмотрены федеральным бюджетом, отметили в правительстве.

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