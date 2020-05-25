В Гидрометцентре оценили скорость глобального потепления в России

Роман Вильфанд (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за десять лет. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Потепление воздуха наименее заметно над океаническими акваториями. Вот на экваторе, где океан преобладает, там наименее сказывается глобальное потепление, а над континентами более заметно. Территория нашей страны — это континентальный регион, причем большой, да еще и в умеренных широтах. Скорость потепления в регионах разная, в умеренных широтах нашей страны эта скорость достигает 0,4–0,45 градусов за десять лет, а в более высоких широтах там и 0,6–0,8 — северные, полярные регионы нашей страны», — пояснил он.

В разговоре с агентством «РИА Новости» Вильфанд также отметил, что на юге Западной Сибири изменений практически нет и два месяца жары в регионе в этом году являются уникальным случаем. Он напомнил, что высокая температура в Сибири этой весной сохранялась больше 50 дней. «С точки зрения климатологов, юг Западной Сибири — наиболее инерционный регион. Нынешний год уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда, даже не год, а весна. Когда речь идет о климате, минимум надо на десять лет все усреднять», — сказал Вильфанд.

Вильфанд считает, что изменение температуры в ближайшее десятилетие будет зависеть в том числе и от того, как будет вести себя человечество, как будут выполняться странами принятые обязательства по Парижскому соглашению (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. — РБК).