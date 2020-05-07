Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
В Ухане открылись школы. Фоторепортаж Общество, 09:00  Вирусолог оценил влияние жаркой погоды на распространение коронавируса Общество, 08:59 Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами Общество, 08:57 Бывший одноклубник Ибрагимовича сообщил о его ненависти к форварду «ПСЖ» Спорт, 08:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая Общество, 08:46 В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ Общество, 08:44 Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Pro, 08:42 В Татарстане выявили рост запросов на посещение кладбищ после запрета Общество, 08:32 В «Матросской тишине» создали блок для возможных носителей COVID-19 Общество, 08:30 СМИ в США на примере Москвы показало эффект применения термоядерной бомбы Общество, 08:27 Фигуристку Трусову отчислят из школы после ухода к Плющенко Спорт, 08:21 Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян Политика, 08:08 Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России Общество, 08:05 СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве Бизнес, 08:00
Новости без коронавируса ,  
0 

Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

Свердловская область
Свердловская область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В ближайшие пять дней аномально теплая погода будет в регионах Уральского федерального округа и Западной Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7–10 градусов и составит более плюс 25 градусов, уточнил Вильфанд. К 10–11 мая высокое температурное значение ожидается также в Омской и Томской областях — около плюс 30 градусов. отметил синоптик. По его словам, аномальное тепло сохранится в этих регионах в течение пяти дней.

Вильфанд предупредил о грозах и аномально теплой погоде в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее Вильфанд сообщил, что предстоящее лето в России будет жарким. Такой вывод он сделал на основании статистических показателей.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — сказал он.

Теги: погода, жара
Материалы по теме
В Гидрометцентре не исключили разгона облаков в Москве 9 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter