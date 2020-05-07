Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

Свердловская область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В ближайшие пять дней аномально теплая погода будет в регионах Уральского федерального округа и Западной Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7–10 градусов и составит более плюс 25 градусов, уточнил Вильфанд. К 10–11 мая высокое температурное значение ожидается также в Омской и Томской областях — около плюс 30 градусов. отметил синоптик. По его словам, аномальное тепло сохранится в этих регионах в течение пяти дней.

Ранее Вильфанд сообщил, что предстоящее лето в России будет жарким. Такой вывод он сделал на основании статистических показателей.



«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — сказал он.