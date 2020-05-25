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Пандемия коронавируса ,  
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Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российские покупатели и продавцы по большей части соблюдают в магазинах масочный режим, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роскачество по итогам мониторинга магазинов Москвы и Белгорода.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что магазины заблаговременно готовились к введению масочного режима. Так, торговые сети, входящие в ассоциацию, закупили более 153 млн масок за апрель и май. Данную продукцию распределяли преимущественно в те регионы, где был введен масочный режим.

«Две недели назад, по данным московских властей, без масок в магазинах ходили порядка 30% человек, на прошлой неделе — около 3%», — отметили в АКОРТ, выразив надежду на улучшении ситуации.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мониторинг Роскачества показал, что некоторые магазины сделали больше, чем указано в рекомендациях. Например, «ВкусВилл» организовал бесплатную выдачу масок и перчаток, «Лента» установила санитайзеры для общего пользования.

В то же время в некоторых торговых сетях были выявлены нарушения. В частности, у «Магнита» и «Ленты» отсутствовали объявления об необходимости носить маски, указывает Роскачество, хотя в «Ленте» об этом сообщалось по громкой связи.

РБК обратился за комментариями в сети «Магнит» и «Лента».

Также Роскачество опубликовало список с ценами на средства индивидуальной защиты в магазинах. Самые дешевые маски предлагал Globus (20 руб. за 1 шт.), самые дорогие — «Азбука Вкуса» (150 руб. за 1 шт.). Самые дешевые перчатки продавались в «АТАК» (16 руб. за пару), самые дорогие — в AB Daily (129 руб. за пару).

В Москве масочный режим ввели с 12 мая в связи с ослаблением режима введенных в столице из-за коронавируса ограничений. Жители столицы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и поездках в общественном транспорте.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роскачество, маски, режим, магазины
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