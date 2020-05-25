Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

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Российские покупатели и продавцы по большей части соблюдают в магазинах масочный режим, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роскачество по итогам мониторинга магазинов Москвы и Белгорода.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что магазины заблаговременно готовились к введению масочного режима. Так, торговые сети, входящие в ассоциацию, закупили более 153 млн масок за апрель и май. Данную продукцию распределяли преимущественно в те регионы, где был введен масочный режим.

«Две недели назад, по данным московских властей, без масок в магазинах ходили порядка 30% человек, на прошлой неделе — около 3%», — отметили в АКОРТ, выразив надежду на улучшении ситуации.

Мониторинг Роскачества показал, что некоторые магазины сделали больше, чем указано в рекомендациях. Например, «ВкусВилл» организовал бесплатную выдачу масок и перчаток, «Лента» установила санитайзеры для общего пользования.