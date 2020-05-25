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Прокуратура проверит загоревшуюся в Приморье больницу

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара в больнице города Панртизанска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.

«По факту произошедшего пожара прокуратурой Партизанска с привлечением специалистов регионального управления МЧС России организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках проверки сотрудники прокуратуры также оценят качество оказываемой медицинской помощи.

В Приморском крае загорелась больница
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Информация о возгорании в больнице поступила в пожарную охрану в 06:12 по местному времени (23:12 мск 24 мая). В здании загорелась крыша на площади в 300 кв. м. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.

Из больницы эвакуировали 74 человека, среди которых 18 сотрудников учреждения. О пострадавших и погибших не сообщалось. В МЧС отметили, что больница не принимала пациентов с коронавирусной инфекцией.

По последним данным МЧС, возгорание было локализовано, сейчас продолжается тушение. К нему привлечены 39 человек и девять единиц техники.

Теги: Приморский край, пожар, больница
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В Приморском крае загорелась больница
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